Illustration d'un remorqueur construit par les chantiers Piriou. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Fermés pendant toute la période de confinement, les affaires reprennent pour les chantiers Piriou. L’armée française a commandé vingt nouveaux navires remorqueurs à l’entreprise de Concarneau ( Finistère) spécialisée dans la construction, la réparation et l’ingénierie navale. La commande, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation des équipements inscrite dans la loi de programmation militaire, porte sur quinze remorqueurs portuaires (RP30) et cinq remorqueurs portuaires côtiers (RPC30) de classe 30.

« Ces bateaux sont destinés à assister les navires de surface et les sous-marins, notamment lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage », précise un communiqué du ministère des Armées. Les modèles choisis bénéficient en particulier « d’une puissance de traction accrue à 35 tonnes pour pouvoir intervenir sur des navires militaires aujourd’hui plus grands et plus lourds ».

La construction s’étalera entre 2021 et 2027

Ils seront affectés aux bases navales de Toulon, Brest, Cherbourg, Fort-de-France et Papeete. Les premières livraisons sont prévues pour mi-2022, au rythme de quatre unités par an. Le contrat représente « une activité d’environ 40.000 heures par unité, soit une charge annuelle d’environ 100 personnes en équivalent temps plein pour produire quatre remorqueurs par an entre 2021 et 2027 », souligne le ministère.