ENTREPRISE Après un mois de fermeture, les six centres de distribution Amazon en France rouvrent progressivement à partir de ce mardi matin

Les site Amazon France rouvre progressivement à partir du mardi 19 mai 2010 après un mois de fermeture. (Ici le site d'Amazon à Saran dans le Centre-Val de Loire) — PATRICK GELY/SIPA

Les centres de distribution d’Amazon rouvrent leurs portes ce mardi matin en France. Les six centres étaient fermés depuis le 16 avril dernier, après que la justice française a sommé l’entreprise d’améliorer les mesures sanitaires dans ses entrepôts.

Il s’agit d’un plan de reprise progressive sur trois semaines, validé par les syndicats et sur la base du volontariat des employés.

100 % des effectifs d’ici le 3 juin

A partir de ce mardi, seulement un tiers des 10.000 salariés et intérimaires retourneront travailler. La semaine prochaine, la direction d’Amazon et les syndicats se sont mis d’accord sur une reprise de 50 à 80 % des effectifs. Tous les employés devraient revenir d’ici le 3 juin. Les syndicats restent cependant vigilants quant aux nouvelles conditions de travail.

« La prévention des risques, ça ne se limite pas à mettre du scotch, des gants, des masques et du gel, souligne sur Europe 1 Harold Propin, délégué central CGT d’Amazon. Toutes les mesures qui ont été mises en place impliquent une modification des conditions de travail des salariés. Cela a un impact sur leur état mental et psychique et, jusqu’ici, ça n’a pas été suffisamment pris en compte par la direction. »