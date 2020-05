VOUS TEMOIGNEZ Après huit semaines de confinement, il est désormais possible d’envisager de partir en vacances

Les randonnées peuvent permettre un grand bol d'air en évitant la foule — P.Magnien

Après de longues semaines de confinement à se demander de quoi sera fait l’été, les Français ont été exhortés par Edouard Philippe à réserver leurs vacances. Le Premier ministre l’a assuré jeudi, « tous les Français pourront partir en juillet ou en août en France », sous réserve de « possibles restrictions très localisées ». Il est donc possible, pour beaucoup, de prévoir comment et où les passer. La crise du coronavirus n’étant pas encore derrière nous, il reste cependant difficile d’envisager un voyage à l’étranger, et l’incertitude plane toujours sur les centres de vacances, les parcs à thèmes ou encore les campings.

Les professionnels du tourisme l’assurent, ils sont prêts à accueillir les estivants, et Edouard Philippe a confirmé que tous les séjours et réservations seraient remboursés en cas de ravivement de la crise. Et de votre côté, comment ça se passe ?

Vous êtes déjà sur le pont et avez lancé les réservations au plus tôt ? Vous prévoyez de partir comme tous les ans dans votre hôtel, gîte ou camping (s’il est ouvert) préféré ? Ce sera plutôt mer, montagne, campagne ? Vous avez revu vos plans et privilégierez une randonnée ou un parcours itinérant plutôt qu’une maison isolée ? Vous comptez découvrir une nouvelle région de France ? Vous vous concoctez des vacances insolites pour vous aérer après ce long confinement ? Racontez-nous.