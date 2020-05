Un coup de pouce en prévision de la réouverture des restaurants. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi le doublement du plafond des tickets-restaurants pour « soutenir la demande » et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu’ils pourront rouvrir.

Le plafond journalier de ces tickets (en version papier ou carte) sera ainsi porté de 19 à 38 euros et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, jusqu’à fin 2020.

