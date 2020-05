Illustration de PSA. — Michel Spingler/AP/SIPA

Les constructeurs automobiles PSA (Peugeot, Citroën) et Fiat Chrysler, en cours de fusion, ont annoncé mercredi soir qu’ils renonçaient au versement d’un dividende ordinaire de 1,1 milliard d’euros chacun prévu dans le cadre de cette opération en raison de la crise du coronavirus.

Le conseil d’administration de Fiat Chrysler (FCA) et le directoire de Peugeot S.A. (PSA) « ont chacun décidé aujourd’hui de ne pas distribuer de dividende ordinaire en 2020 lié à l’exercice 2019, à la lumière de l’impact de la crise actuelle du Covid-19 », ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Annoncée fin octobre et censée être finalisée au plus tard début 2021, la fusion PSA-FCA doit donner naissance au numéro 4 mondial de l'automobile, abritant sous le même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo et Maserati.

Le mariage pas remis en cause

L’opération approuvée par les deux partenaires en décembre prévoyait la distribution d’un dividende ordinaire de 1,1 milliard d’euros à leurs actionnaires respectifs pour 2019. Cependant, l’annulation du dividende ne remet pas en cause ce mariage entre égaux, affirment les deux groupes.

Dans leur texte commun diffusé mercredi soir, « FCA et groupe PSA confirment que les préparatifs de la fusion 50/50 de leurs activités (…) avancent bien, notamment en ce qui concerne les réglementations antitrust et autres dépôts réglementaires ». « La réalisation de la fusion projetée doit intervenir dans les délais prévus, avant la fin du premier trimestre 2021, sous réserve des conditions de réalisation habituelles », ajoutent-ils. De nombreuses sociétés ont annoncé ces dernières semaines une forte réduction ou une annulation de leurs dividendes afin de préserver leurs liquidités dans le contexte de la crise économique historique provoquée par la pandémie de Covid-19.

Interrogation sur le dividende exceptionnel dans le cadre de l’accord de fusion

Les deux groupes n’ont en revanche pas fait de commentaire au sujet du dividende exceptionnel que chacun a prévu de verser, toujours dans le cadre de l’accord de fusion. FCA est censé distribuer un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d’euros, tandis que PSA doit verser à ses actionnaires sa participation de 46 % au capital de l’équipementier français Faurecia.

Ce montage suscite des interrogations car il semble désormais nettement à l’avantage des actionnaires de FCA. La capitalisation boursière de Faurecia a en effet fondu de près de 40 % depuis l’annonce des fiançailles, de sorte que la valeur de la participation de PSA a diminué de près d’un milliard d’euros. L’assemblée générale des actionnaires de PSA prévue initialement le 14 mai a été reportée au 25 juin.