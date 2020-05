Certains en profiteront pour renouveler leur garde-robe — G.Varela

Durant toute la durée du confinement, seuls les commerces essentiels étaient autorisés à ouvrir. Mais la donne a changé depuis ce lundi 11 mai. Habillement, loisirs, sport, culture ou encore technologie, tous les magasins sont autorisés à rouvrir leurs portes, à l’exception des cafés et restaurants. Une bonne nouvelle pour les commerçants mais aussi pour les clients. Les Français peuvent de nouveau se faire plaisir, et certains n’ont pas manqué de se ruer dans les magasins dès ce lundi matin.

Malgré les contraintes et les risques, beaucoup se sont offerts ou vont s’offrir le petit plaisir auquel ils ont pensé pendant huit semaines. D’autant que le confinement a été l’occasion pour une partie de la population de mettre quelques économies de côté, et le temps passé chez soi peut amener à une réflexion nouvelle sur ses besoins. Et pour vous, ça donne quoi ?

Le pantalon qui vous faisait de l’œil avant la crise, le téléphone dont vous rêviez, la télévision qui aurait embelli votre confinement, le vélo qui vous permettra d’éviter les transports en commun… Qu’avez-vous acheté ou allez-vous acheter en premier pour vous faire plaisir ? Vous y pensiez depuis longtemps ? Et cet achat plaisir, a-t-il fait… plaisir ? Racontez-nous !