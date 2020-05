Les queues ont commencé avant l'ouverture des magasins, comme ici à Bordeaux — Georges Gobet

Faire du shopping, une expression qu’on aurait presque oublié. Huit semaines après le début du confinement, les magasins non essentiels ont pu rouvrir leurs portes, ce lundi 11 mai. Vêtements, chaussures, loisirs, High-tech, sport, il est désormais possible de s’adonner à des séances shopping comme dans « le monde d’avant ». Enfin presque, puisque les règles sanitaires exigées à cause de l’épidémie de coronavirus changent l’atmosphère des enseignes et calme l’engouement de certains clients.

Pourtant, dès lundi, les images dignes des premiers jours de soldes​ ont fleuri sur les réseaux sociaux. On a pu constater de longues files d’attente devant des magasins comme Zara ou encore la Fnac. Que ce soit par nécessité ou par envie de consommation, les clients se sont pressés sans être rebutés pour beaucoup par l’attente, les masques, le gel et les autres règles de distanciation physique. Mais qu’en est-il pour vous ?

