Après avoir insulté les autorités qui refusaient de le laisser rouvrir immédiatement son usine californienne, Elon Musk les a défiées de venir « l’arrêter » et annoncé la reprise de l’activité lundi sur Twitter, malgré les consignées liées à la pandémie. « Tesla reprend la production aujourd’hui, contre les règles du comté d’Alameda. Je serai dans les rangs avec tout le monde. Si quelqu’un est arrêté, je demande que ce soit moi, et moi seul », a tweeté le fantasque fondateur du constructeur de voitures électriques.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.