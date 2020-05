Illustration d'une usine agroalimentaire en Bretagne. Ici le site de Triballat, à Noyal-sur-Vilaine. — C. Allain / 20 Minutes

L’économie bretonne affiche un recul de 31 % d’après les données de l’Insee. Un chiffre historiquement élevé mais qui est le plus faible de France métropolitaine.

La présence forte de l’industrie agroalimentaire a permis de limiter la baisse.

Certains secteurs restent cependant sinistrés, à l’image du tourisme, qui accuse déjà près d’un milliard d’euros de pertes.

« Le grenier de la France ». La Bretagne n’avait jamais aussi bien porté son surnom. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, la région est particulièrement mobilisée pour nourrir le pays confiné. A en croire une note de conjoncture publiée par l’Insee ce jeudi, la région en sortirait gagnante. Si son économie a évidemment souffert de la crise sanitaire, elle serait la région la moins touchée de France métropolitaine. Le poids de l'agroalimentaire dans l'économie régionale est la principale raison de cette « résistance ».

D’après les données de l’institut de statistiques, l’économie serait en repli de 31 % dans la région. Un chiffre historiquement élevé mais qui serait le plus faible en France métropolitaine et inférieur de cinq points à la moyenne nationale (-36 % d'activité). Relativement épargnée par l’épidémie, la région a d’abord pu maintenir son économie à flot. Et surtout, elle a pu compter sur son industrie agroalimentaire. En baisse de 5 %, le secteur est « faiblement affecté », précise l’Insee. « Comme cette activité est très présente dans la région, cela limiterait le décrochage de l’industrie en Bretagne », précise l’institut de statistiques.

Coronavirus en Bretagne : « On ne va pas manger que des pâtes »… L’agroalimentaire en plein doute https://t.co/SYtP82gXrQ via @20minutesRennes pic.twitter.com/EC2rTWYZCJ — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) March 21, 2020

Comme ailleurs, les activités scientifiques, les services administratifs et de soutien seraient nettement en recul (-44 %) en raison de l’épidémie. Mais leur poids étant moins prononcé, la région serait moins pénalisée. L’Ille-et-Vilaine, qui concentre la majorité de ces activités, voit donc son économie replier de 33 %, quand le Finistère recule de 29 % et les Côtes d’Armor et le Morbihan de 31 %.

Des lourdes pertes dans le tourisme

La crise sanitaire mondiale a en revanche dilapidé certains secteurs forts de la région comme le tourisme. En attendant de pouvoir rouvrir ses plages, ses cafés et ses restaurants, la région a déjà évalué à près d'un milliard les pertes dans le secteur du tourisme.

On notera cependant que le repli de l’économie aura profité à la planète. D’après l’Insee, la consommation d’électricité a diminué de 14 % durant les trois premières semaines du confinement par rapport aux deux semaines qui ont précédé. La congestion routière a été divisée par 4,5 à Rennes le 14 avril à 17 h par rapport à la moyenne observée à 17 h sur toute l’année 2019. Résultat, la qualité de l’air s’est améliorée : la concentration en polluants aurait ainsi baissé de 62 % à Rennes avec le confinement. Même si la région a connu des épisodes de pollution aux microparticules à plusieurs reprises.