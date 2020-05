La ministre du Travail Muriel Pénicaud, lors d'une visite de l'usine Alkan à Valenton, le 6 mai 2020. — Raphael Lafargue/Pool/SIPA

Les règles du chômage partiel modifiées. Les salariés concernés par cette mesure prise par des entreprises face à la crise sanitaire du coronavirus acquerront « des droits à la retraite de base » de la Sécurité sociale. Une annonce faite ce mercredi par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. « Je présenterai demain au Conseil des ministres une disposition législative qui permettra l’acquisition des droits à la retraite de base pendant les périodes d’activité partielle », a déclaré Muriel Pénicaud au Sénat.

Actuellement, cette indemnité (84 % du salaire net, 100 % au niveau du Smic) n’est pas prise en compte par l’Assurance vieillesse, ni pour la durée d’activité (trimestres cotisés), ni pour le montant de la pension (salaires des 25 meilleures années). « Jusqu’ici, cela avait peu d’importance puisque l’activité partielle était peu utilisée, pour des périodes courtes, donc ça ne pénalisait pas les personnes concernées », a expliqué la ministre.

Douze millions de salariés au chômage partiel

Mais le coronavirus et le confinement ont créé « une situation tout à fait exceptionnelle, avec un chômage partiel massif », qui touche plus de 12 millions de salariés et « qui va durer de façon assez prolongée dans un certain nombre de secteurs qui ne peuvent pas rouvrir tout de suite », a-t-elle ajouté.

Le problème avait été soulevé la semaine dernière par une note du cabinet de conseil Groupe Alpha, qui affirmait que « de nombreux salariés pourraient perdre des trimestres », en particulier dans l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Des syndicats s’en étaient émus, Dominique Corona (Unsa) craignant que cela « joue sur la décote en fin de carrière » tandis que Frédéric Sève (CFDT) s’inquiétait pour « ceux qui font des petits volumes horaires, comme les aides à domicile ».