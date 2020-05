Un centre de distribution d'Amazon à Staten Island, à New York (illustration). — Mary Altaffer/AP/SIPA

Déjà sous pression et surveillé par la justice de nombreux pays, Amazon a confirmé mardi qu’un employé de ses entrepôts new-yorkais était décédé des suites coronavirus. « Nous sommes profondément attristés par la perte d’un collaborateur sur notre site de Staten Island, à New York. Nous gardons sa famille et ses proches dans nos pensées et nous soutenons ses collègues », a indiqué une porte-parole à 20 Minutes.

Selon Amazon, le salarié était pour la dernière fois présent sur le site le 5 avril. Il n’aurait pas été en contact avec un autre salarié testé positif ou ayant montré des symptômes de la maladie, a précisé Amazon. Le groupe estime qu’aucun des cas de coronavirus constatés au sein de l’effectif de l’entrepôt – une trentaine selon les syndicats – n’est directement lié à un autre, ce qui signifierait que les employés ont tous contracté le virus hors de leur lieu de travail.

Fermeture prolongée jusqu’au 8 mai en France

Amazon a été régulièrement accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer à ses employés une protection adéquate contre la propagation du Covid-19. Plusieurs arrêts de travail ont été observés sur différents sites par des salariés s’estimant insuffisamment protégés, notamment à Staten Island.

En France, Amazon avait suspendu l’activité de ses centres de distribution jusqu’au 5 mai après qu’une décision de justice lui a imposé d’évaluer les risques de propagation du coronavirus sur ses sites, sous la menace de fortes amendes. « Nous nous attendons à prolonger la fermeture temporaire de nos centres en France jusqu’au vendredi 8 mai », a indiqué un porte-parole à 20 Minutes mardi soir.