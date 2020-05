Le PDG de la SNCF depuis 2019, Jean-Pierre Farandou. (archives) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a esquissé samedi la perspective d’un plan d’aides de l’Etat pour soutenir la SNCF, à qui la crise sanitaire a déjà coûté deux milliards d’euros, et envisagé des suppressions de postes, sur France Inter. « Je crains toutefois que notre bilan, notre endettement soit trop important (…). La notion d’un plan d’aides à la SNCF ne me paraît pas déraisonnable », a-t-il dit, tout en prévenant que « la thématique (de l’emploi) est sur la table » : « Si la reprise est lente et si nous produisons moins de trains que par le passé, il ne sera pas anormal et illogique d’ajuster le niveau d’emploi au volume d’activité. »

« On est à peu près à deux milliards d’euros de chiffre d’affaires qui nous manquent » en raison de l’épidémie, a-t-il aussi indiqué, évoquant un « choc violent » se cumulant avec le milliard de manque à gagner subi pendant la grève contre la réforme des retraites.