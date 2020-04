Les entreprises cherchent des solutions pour protéger les salariés, les uns des autres — Stephane ALLAMAN

Vraiment fini, les visioconférences ? Et le chômage partiel, il va continuer ? Le retour dans les locaux, c’est pour quand exactement ? A l’approche du 11 mai, premier jour prévu de déconfinement, les salariés ont encore de nombreuses interrogations sur la manière dont va se passer leur « reprise » du travail. Si Edouard Philippe a encore encouragé mardi les employés qui le peuvent à rester en télétravail, les entreprises tentent de préparer le retour de leurs équipes, au moins en partie.

Mais les mesures de sécurité qu’imposent les risques de contamination au Covid19 les obligent à se réorganiser en profondeur. En fonction de la taille des espaces de travail, de la proximité entre employés ou avec les clients, un retour à la normale n’est en effet pas d’actualité.

Et qu’en est-il pour vous ? Votre employeur vous a déjà demandé de rester en télétravail encore un certain temps ? Vous travaillez au contact de clients, de fournisseurs, de prestataires, et vous devrez utiliser de nouvelles techniques pour ne pas les approcher de trop près ? Vous travaillez en open-space, et le nombre de salariés ne permettra pas à tout le monde de venir travailler en même temps ? Comment se fera le roulement ? Serez-vous en horaires décalées ? Vous avez peur de revenir au bureau ? Venez nous raconter.