VOUS TEMOIGNEZ Les commerces, à l’exception des cafés et restaurants, pourront ouvrir de nouveau le 11 mai. Mais tous ont leur spécificité et devront adapter les règles de sécurité à leur activité

Les commerces pourront ouvrir de nouveau le 11 mai, à l'exception des cafés et restaurants — Xavier Malafosse

« Interdit de rentrer sans masque. » Une phrase qu’on pourrait voir fleurir à l’entrée des magasins dès le 11 mai prochain. Edouard Philippe l’a confirmé lors de son allocution devant l’Assemblée Nationale, ce mardi 28 avril : « Un commerçant pourra subordonner l’accès de son magasin au port du masque. »

En plus du masque, pour lutter contre le coronavirus​, le Premier ministre a annoncé que les commerces devront « respecter un cahier des charges strict », qui devrait limiter le nombre de personnes présentes dans les magasins en fonction de leur surface, s’assurer de la protection des salariés, etc.

Si ce cahier des charges est pour le moment général, les différentes fédérations travaillent déjà sur des fiches-métiers spécifiques. Les conditions de travail et donc de sécurité, ne sont pas les mêmes pour un coiffeur, un libraire ou un vendeur de coques de téléphone.

