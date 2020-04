Illustration de gaz. — Pixabay

Les tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, vont baisser de 1,3 % au 1er mai, a annoncé lundi le régulateur.

Entre 0,3 et 1,3 % de baisse

« Cette baisse est de 0,3 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,3 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », détaille la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Cette baisse reflète celle des coûts d’approvisionnement d’Engie sur le marché, où les cours du gaz sont en recul.

Fin des tarifs réglementés de vente d’ici à 2023

La loi Énergie et Climat promulguée en novembre dernier prévoit l’extinction progressive d’ici à 2023 de ces TRV gaz, qui sont fixés par les pouvoirs publics et avaient été jugés contraires au droit européen par le Conseil d’État. A l’avenir, il ne restera plus que des offres dites de marché, aux prix fixés librement par les fournisseurs.

Moins de 4 millions de particuliers disposent encore d’un contrat de gaz aux TRV. Mais depuis le 20 novembre, Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats de ce type.