Une exploitation de pétrole dans l'Oklahoma, aux Etats-Unis (illustration). — Sipa

Des avions cloués au sol. Des voitures laissées au garage. Des usines à l’arrêt. A l’heure du « grand confinement », on a assisté à une baisse historique des cours du pétrole à New York, lundi, provoquée par une chute de la demande et des capacités de stockage approchant de la saturation. Le baril WTI pour livraison en mai a d’abord dégringolé à zéro avant de clôturer à un prix négatif de -37,63 dollars – du jamais vu en près de 40 ans de cotation. Mardi matin, on assistait à un léger rebond en Asie avec un retour près de zéro. Si cet effondrement illustre les incertitudes liées au coronavirus, il ne signifie pas pour autant que l’or noir ne vaut plus rien.

Des spéculations sur des livraisons futures

Le pétrole, comme de nombreuses marchandises, peut s’acheter « comptant », pour des livraisons immédiates. Mais à New York, le brut est un produit spéculatif coté sur un marché « à terme ». « On se met d’accord sur un prix aujourd’hui pour une livraison à une date ultérieure », explique à 20 Minutes Joakim Hannisdahl, analyste chez Cleaves Securities. Lundi, c’est le prix pour les livraisons de WTI (West Texas Intermediate, un type de brut léger) du mois de mai qui s’est effondré de 300 %, notamment car les contrats arrivent à échéances ce mardi. Et personne ne veut se trouver coincé avec des barils sur les bras en cette période. Selon l’analyste, « c’est la première fois de l’histoire qu’on a un cours négatif pour des livraisons du mois suivant. C’est extraordinaire ».

Des ventes à perte pour éviter de devoir stocker le pétrole

Un baril à un prix négatif, cela signifie que les ventes se font à perte. « Ceux qui ont des positions pour des livraisons en mai sont prêts à payer n’importe qui pour s’en débarrasser car ils n’ont nulle part où stocker le brut », explique Joakim Hannisdahl. Qui le rappelle, malgré son nom, un « baril n’est pas livré dans un bidon. La livraison et le stockage ont un coût qui explique le prix de vente négatif ».

Crise de la demande et du stockage

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande de brut en avril devrait chuter de près de 30 % dans le monde, pour retrouver des niveaux qu’on n’avait pas vus depuis 1995. Malgré l’accord de l’Opep et de ses partenaires, qui se sont engagés mi-avril à réduire leur production, il faut stocker le brut en attendant la reprise. Et aux Etats-Unis, premier producteur mondial devant l’Arabie saoudite, les capacités de stockage approchent de la saturation. Les réservoirs de Cushing, dans l’Oklahoma – principal hub pour le WTI aux Etats-Unis – sont pleins à 75 %, selon Rystad Energy. A ce rythme, ils devraient déborder d’ici courant mai.

Vue satellite de Cushing, dans l'Oklahoma, principal hub de stockage du brut WTI aux Etats-Unis. Le cours négatif du baril pour les livraisons de mai, c'est surtout une crise du stockage (Cushing est plein à 75%). pic.twitter.com/GExsR9UXlH — Philippe Berry (@ptiberry) April 21, 2020

Optimisme prudent pour juin

Si les contrats pour le mois de mai ont connu une journée noire, ceux du mois de juin ont mieux résisté, n’abandonnant « que » 18 % pour finir à 20 dollars. En Europe, le baril de Brent, coté à Londres, a cédé seulement 9 %, à 25 dollars. Alors que de nombreux pays se préparent à un déconfinement progressif, les marchés misent sur un rebond de la demande. Mais la crise du coronavirus va laisser des traces, notamment dans le secteur aérien : mardi, la compagnie Virgin Australia s’est déclarée en cessation de paiements.