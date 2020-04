Un avion de la compagnie Easyjet à Bordeaux. — E.Provenzano / 20 Minutes

Après avoir pris plusieurs mesures pour renforcer ses finances, la compagnie aérienne EasyJet a assuré, ce jeudi, être en mesure de résister à une période prolongée de paralysie du trafic aérien en raison du coronavirus.

Grâce à des « actions déterminantes », EasyJet « est bien positionnée pour résister à une immobilisation prolongée des avions au sol », a déclaré son directeur général Johan Lundgren dans un communiqué.

Un prêt de la Banque d’Angleterre

Le groupe, comme d’autres en Europe, a dû annuler l’écrasante majorité de ses vols en raison de la pandémie qui entraîne des confinements de population et des restrictions de déplacements. Il s’agit d’un défi majeur pour les compagnies aériennes qui ont des coûts fixes énormes et se retrouvent privées de chiffre d’affaires.

EasyJet explique qu’il a désormais une trésorerie suffisante pour encaisser une immobilisation même si elle devait durer neuf mois ce qui lui coûterait alors 3 milliards de livres de liquidités. Pour cela, EasyJet a obtenu 2 milliards de livres de financement, dont un prêt de 600 millions de livres du Trésor et de la Banque d’Angleterre dans le cadre du fonds d’urgence de soutien face au coronavirus.

Chômage partiel et report des livraisons d’avions

Par ailleurs, la compagnie a dû réduire ses coûts, mettre la majorité de ses salariés en chômage partiel pour avril et mai, ou encore trouver un accord avec Airbus pour repousser la livraison de 24 avions. Ce report a même suscité la fronde du fondateur du groupe Stelios Haji-Ioannou dont la famille possède encore 34 % du capital et qui aurait préféré que le groupe annule la commande en cours de 107 Airbus pour dégager encore plus d’argent.

EasyJet a en outre abordé cette crise en meilleure santé financière comme en témoigne l’amélioration de ses résultats pour le premier semestre, achevé fin mars, soit au début du choc de la pandémie. La compagnie indique jeudi s’attendre à une perte avant impôt et hors éléments exceptionnels comprise entre 185 et 205 millions de livres, soit moindre qu’un an plus tôt (275 millions livres), sachant que la saison d’hiver n’est jamais très favorable pour le secteur.