L'Association internationale du transport aérien fait un premier point sur le cataclysme économique représenté par le coronavirus. — Fabrice Coffrini afp.com

Ça va faire très mal. L’Association internationale du transport aérien (Iata) a chiffré ce mardi à 314 milliards de dollars la baisse du chiffre d’affaires des compagnies aériennes en 2020 liées à la propagation du coronavirus, soit une chute de 55 % par rapport aux revenus de 2019. Cette organisation qui regroupe 290 transporteurs aériens avait une première fois chiffré les pertes, il y a trois semaines, à 252 milliards.

« A part quelques vols de fret et quelques vols de rapatriement, l’industrie est plus ou moins clouée au sol », a commenté Brian Pearce, le responsable financier de l’Iata. Début avril, le nombre de vols dans le monde s’est effondré de 80 % par rapport à la même période en 2019, selon l’Iata.

Des restrictions plus longues que prévu

Depuis le début de la crise, qui a débuté pour le secteur fin janvier avec la suspension par des compagnies aériennes de la desserte de la Chine, berceau du coronavirus, l’Iata a à plusieurs reprises revu à la hausse l’estimation de ses pertes de chiffres d’affaires au fur et à mesure des fermetures de frontières qui ont accompagné la propagation du Covid-19 dans le monde.

Dans sa dernière évaluation, l’organisation prend en compte des restrictions de déplacements qui pourraient être plus longues que prévu et un impact sévère du Covid-19 partout dans le monde, y compris en Afrique et en Amérique latine.

« Les prévisions du secteur s’assombrissent de jour en jour. L’ampleur de la crise rend une reprise en forme de V (chute suivie d’un rebond immédiat, NDLR) peu probable. Il s’agira d’une reprise en U (une chute suivie d’une stagnation avant la reprise, NDLR) », a commenté le directeur général de l’Iata, Alexandre de Juniac.

Contrôle de l’état de santé des passagers en vue

Selon lui, des réunions vont débuter à partir de la fin de la semaine pour mettre au point, avec les gouvernements, « un plan de redémarrage du secteur selon une approche par régions » dans le monde et basé vraisemblablement sur une reprise d’abord des vols « intérieurs, puis régionaux, puis continentaux et enfin intercontinentaux ».

« Le contrôle de l’état de santé des passagers sera un élément-clé de ce redémarrage », a-t-il ajouté, précisant qu’il ignorait pour l’instant quels seraient les moyens utilisés mais en plaidant en faveur d’une uniformité « pour éviter un patchwork de mesures complexes et différentes dans les différentes parties du monde ».