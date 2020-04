A l’arrêt depuis le 17 mars en raison de l’épidémie de coronavirus, la grande majorité des entreprises françaises ne vont pas reprendre avant le 11 mai, date jusqu’à laquelle le confinement a été prolongé. Un coup dur qui risque d’aggraver les prévisions économiques.

Interrogé par BFMTV, ce mardi, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a fait savoir que le gouvernement prévoyait un recul de 8 % du produit intérieur brut en France en 2020. « Nous aurons une prévision de croissance qui sera fixée à -8 % pour le projet de loi finance rectificative », a déclaré le ministre.

La France devrait également connaître un déficit public aux alentours de 9 % du produit intérieur brut (PIB) cette année et une dette de 115 %, a annoncé mardi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"On va passer de -7,6% de déficit à -9%" et "-115% de dette très certainement", indique Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics



Suivez le direct ⤵https://t.co/0naQZOp7fu pic.twitter.com/j4gE3VUAbc