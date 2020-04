Paul Zilk est président de Reed Midem depuis 2003 — JOEL SAGET / AFP

Avec la crise du coronavirus, de nombreux congrès et festivals sont annulés à Cannes.

Paul Zilk, le président de Reed Midem, qui organise de nombreux salons sur la Croisette, a répondu aux questions de 20 Minutes.

Il évoque « la perte de revenus et de travail due à la pandémie » que ces annulations font peser sur toute l’économie azuréenne.

Avec les premières annulations de congrès, déjà début mars, le maire de Cannes avait prévenu : la crise du coronavirus allait faire peser le risque d'« un véritable désastre social et économique » dans la cité des festivals.

Un mois après, l’hécatombe des salons s’est confirmée et c’est toute une industrie, celle du tourisme et de l’événementiel, qui va être impactée. En plus du Cannes Lions (le festival de la publicité) annulé en juin, et du Festival de Cannes, qui ne se tiendra pas en mai, le MipTV, le Midem et le Mipim (dont un report envisagé en juin ne s'est finalement pas concrétisé) sont déjà passés à la trappe.

Paul Zilk, le patron de Reed Midem, qui les organise, a accepté de répondre aux questions de 20 Minutes au sujet de cette situation inédite.

Pourquoi le report du Mipim n’a-t-il pas tenu ?

La situation autour du Covid-19 évolue quotidiennement et les mesures gouvernementales sont de plus en plus restrictives. Il était clair que la tenue d’un salon de l’envergure du Mipim à Cannes [27.000 participants en provenance de 100 pays en 2019] en juin n’était plus envisageable en raison de l’incertitude liée au coronavirus et aux mesures actuellement en vigueur en France et à l’étranger. Bien évidemment, la priorité était de protéger les participants et tous nos partenaires et équipes.

Les exposants étaient-ils prêts à venir ?

À mesure que de nouvelles directives gouvernementales étaient mises en place, de nombreux clients, y compris certains exposants, se demandaient de plus en plus s’il serait possible de voyager pour assister au congrès. Nous sommes d’ailleurs reconnaissants du soutien et des apports constructifs que nous avons reçus de nombreux clients du Mipim et nous les remercions pour la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve.

D’autres salons vont-ils être reportés ou annulés ?

Ce n’est pas prévu à ce jour. Nous préparons toujours le Mipcom [un autre salon consacré aux programmes audiovisuels] en octobre, avec Canneseries, puis le Mapic [sur l’immobilier commercial] en novembre, avec un nouveau lancement appelé LeisurUp. Nous espérons bien sûr que les conditions de santé, de sécurité et de voyage seront favorables dans les mois à venir.

Comment ces annulations pèsent-elles sur Reed Midem ?

Nous sommes déçus, tout comme nos clients et nos équipes. Et, bien sûr, la pandémie et ces annulations ont un impact énorme sur l’économie de Cannes et de la région. La Semec [la Société d’économie mixte des événements cannois, qui gère le palais des festivals et des congrès], nos partenaires, fournisseurs, hôteliers, restaurateurs et plagistes, taxis, commerçants et de nombreuses personnes qui travaillent pour nos salons, notamment les chauffeurs, hôtesses et hôtes, logisticiens, livreurs, et autres sont tous impactés, et de nombreux emplois sont affectés. C’est une situation terrible et nous en sommes très tristes. Bien entendu, les salons annulés sont très importants pour notre entreprise, mais nous n’avons pas mis en place de chômage partiel. Nous essayons cependant de tirer le meilleur parti possible de l’année. Nous travaillons activement sur des plateformes digitales pour soutenir et accompagner les professionnels de nos industries en 2020. Elles incluront un éventail de contenus de haut niveau, des outils commerciaux et de mise en relation. Et bien sûr, nous sommes fortement motivés pour que tous nos événements soient de retour à Cannes l’année prochaine pour aider nos industries clientes à récupérer et l’économie locale à rebondir en 2021.

Vous êtes-vous entretenus avec les représentants cannois de l’hôtellerie-restauration ?

Nous avons parlé longuement avec le Syndicat des hôteliers et celui des restaurateurs. Nos relations et notre collaboration sont transparentes et positives. Nous sommes profondément désolés par la perte de revenus et de travail due à la pandémie et aux fermetures forcées de nombreux établissements, grands et petits. Ils sont tous si importants pour servir nos clients et nous sommes tristes que, cette année, ils ne soient pas en mesure de faire les affaires dont ils dépendent, lors de nos événements à Cannes. Nous savons qu’un événement comme le Mipim ou le MipTV rapporte beaucoup de revenus et d’emplois.

Ces annulations mettent-elles en péril votre relation avec la ville de Cannes ?

Comme toujours au fil des années, face à l’adversité, nous travaillons main dans la main. Nous affrontons ensemble des choix difficiles. Notre relation de longue date est basée sur la confiance, le respect et une forte coopération. Le maire David Lisnard et toute son équipe travaillent en étroite collaboration avec nous. Ensemble, nous essayons de faire ce qui est le mieux pour les dizaines de milliers de clients que nous avons en commun et qui viennent chaque année en provenance de nombreux pays à Cannes, ainsi que pour toutes les entreprises et les personnes qui travaillent pour nos événements.

Sur combien d’années vos contrats avec la ville sont-ils conclus ?

En début d’année, nous avons renouvelé notre partenariat avec la Semec et la ville de Cannes pour une nouvelle période de cinq ans. Nous sommes fiers de notre relation de cinq décennies avec Cannes. C’est rare et nous l’apprécions énormément.