Même si c’est un dispositif d’aide, les chiffres communiqués par le gouvernement sur le chômage partiel donnent une idée de la crise économique qui se dessine. La crise sanitaire touche durement les entreprises. Le recours au chômage partiel concerne désormais cinq millions de salariés dans 473.000 entreprises, soit un quart du secteur privé, a annoncé vendredi soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

En deux jours, c’est un million de salariés supplémentaires pour lesquelles les entreprises ont fait des demandes d’aide après presque trois semaines de confinement pour lutter contre le coronavirus. « Aux USA en 2 semaines : 10 millions de salariés licenciés. Fiers de notre modèle qui protège salariés et entreprises », s’est enthousiasmée la ministre, alors que le principe du chômage partiel n’existe pas outre-atlantique.

Eviter des vagues de licenciements massifs

Le gouvernement mise sur l’activité partielle pour éviter des vagues de licenciements massifs pendant la crise du Covid-19 que traverse la France. Le salarié est alors indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % du salaire net. Cette indemnité est désormais prise en charge intégralement par l’Etat jusqu’à une rémunération brute de 4,5 fois le Smic. L’employeur a toujours la possibilité de compléter l’indemnité du salarié pour que celui-ci ne subisse pas de baisse de revenu. Selon un arrêté publié vendredi, l’entreprise pourra y recourir pendant un maximum d’un an (1.607 heures chômées) au lieu de six mois jusqu’ici.