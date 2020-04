Un avis d'impôt (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Le gouvernement veut rassurer les contribuables inquiets des solutions qui vont être proposées pour faire face à la crise économique consécutive de la crise sanitaire actuelle. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a ainsi assuré vendredi que la réponse ne passerait pas par « une augmentation d’impôts ».

Report de paiement des charges sociales

« Attention aux fausses bonnes solutions qui par le passé ont contribué à creuser le chômage et à casser la confiance », a expliqué le ministre dans un entretien à paraître samedi dans le quotidien Ouest-France, après avoir lancé cette semaine « un appel à la solidarité nationale » aux entreprises et aux particuliers « via une plateforme de dons ». Cette idée avait relancé le débat sur le rétablissement de l’Impôt sur la fortune (ISF).

Durant l’entretien, le ministre a aussi annoncé que le report de paiement des charges sociales et fiscales, permis aux entreprises en mars pour résister durant la crise du coronavirus, sera également possible en avril. « Comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs », a-t-il expliqué.

En mars, ces mesures, ainsi que les possibilités de délais de paiement ou de remboursements accélérés de crédits d’impôt ont été « largement sollicitées », représentant l’équivalent d’environ 6,9 milliards d’euros. « Ces mesures sont destinées aux entreprises et micro-entreprises qui en ont le plus besoin », a toutefois prévenu Gérald Darmanin.