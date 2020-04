Un inspecteur du travail contrôle un chantier de BTP près de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Les règles sanitaires à respecter par le BTP face au coronavirus ont été validées par le gouvernement et seront diffusées aux entreprises, ont indiqué jeudi les fédérations du secteur, en dépit d’oppositions syndicales. Cette étape est essentielle à la reprise des chantiers.

« Ce guide validé par le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé sera diffusé dans toutes les entreprises de toutes tailles du bâtiment et des travaux publics », ont expliqué quatre fédérations du secteur dans un communiqué commun.

Communiqué de Presse commun des organisations professionnelles du BTP pic.twitter.com/iqixWcrTkZ — Jacques CHANUT (@chanutj) April 2, 2020

Une « attention particulière » aux « salariés les plus fragiles »

Le document « détaille les conditions sanitaires satisfaisantes et les procédures précises à adopter pour garantir la santé et la sécurité des salariés et des employeurs », ont indiqué ces fédérations.

Les organisations « recommandent aux entreprises que les apprentis n’interviennent pas sur les chantiers et ateliers » et une « attention particulière » aux « salariés les plus fragiles et notamment ceux en affection de longue durée ».

80 % des chantiers à l’arrêt

Les entreprises du bâtiment étaient entrées en conflit ouvert avec le gouvernement mi-mars, à l’entrée en vigueur de la période de confinement. Elles jugeaient intenable de reprendre les chantiers alors que le gouvernement y voyait une activité essentielle à l’économie.

Un début d'accord avait été trouvé voici dix jours, subordonnant notamment la reprise de l’activité à l’élaboration rapide d’un guide des bonnes pratiques sanitaires. Mais celui-ci se faisait attendre et, en début de semaine, plus de 80 % des chantiers étaient toujours à l’arrêt.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours à l’entreprise que reviendra en dernier recours la décision de reprendre son activité ou de se tourner vers le chômage partiel financé par l’État.

La CGT juge ce guide « inutilisable »

Les règles publiées n’ont en revanche pas satisfait les syndicats, dont la CGT, première organisation du secteur. Le guide « ne traite pas que des travaux d’urgence, or nous nous opposons à une reprise de l’activité totale », a déclaré à l’AFP Bruno Bothua, secrétaire général de la CGT-Construction.

« Le bâtiment n’est pas prioritaire pour [recevoir] les équipements de protection », dont manque déjà le personnel soignant, a-t-il ajouté, en jugeant ce guide « inutilisable ». « Qui va désinfecter les toilettes sur les chantiers ? », mesure pourtant prescrite par le guide, s’interroge notamment Bruno Bothua.

« On a besoin de ces activités », martèle le gouvernement

De son côté, avant même la diffusion de ces règles sanitaires, le gouvernement a de nouveau insisté jeudi sur la nécessité de reprendre certains chantiers.

« On a besoin de ces activités, notamment pour la maintenance de nos réseaux, de nos centrales nucléaires, de nos éoliennes », a déclaré Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, lors d’une audition dématérialisée au Sénat.

« On est sur des activités qui sont très importantes », évoquant par exemple des axes ferroviaires et routiers interrompus qui nécessitent des réparations, a-t-elle conclu.