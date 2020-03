Quatre milliards d’euros. C’est le coût du chômage partiel pour les finances publiques, a annoncé le ministre de l’Economie dans Vous avez la parole sur France 2, jeudi soir. Bruno Le Maire était le troisième membre du gouvernement interrogé par Léa Salamé et Thomas Sotto après le ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l’Intérieur Christophe Castaner.

Plutôt dans la soirée, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail avait tweeté que depuis le début de la crise, « ce sont 150.000 entreprises et 1,6 million de salariés qui sont protégés ». En 24 heures, ce chiffre est en hausse de 50 % pour les entreprises et 30 % pour les salariés, a-t-elle souligné.

Chômage partiel : ce soir, ce sont

➡️ 150 000 entreprises et 1,6 million de salariés qui sont protégés.

➡️ + 50% d’entreprises et + 30% de salariés en 24h.

Nous protégeons l’emploi, les salariés et les compétences.