Les premiers chiffres sur les conséquences économiques de la crise sanitaire en France ne vont pas rassurer. Ceux-ci montrent en effet à quel point de nombreuses entreprises ont besoin de l’aide de l’Etat.

[1/2] Chômage partiel : en deux jours, 500 000 salariés et 60 000 entreprises supplémentaires protégés. Depuis le début de la crise, ce sont 1,2 million de salariés et près de 100 000 entreprises concernées. Nous protégeons les entreprises et les emplois.