Crise du coronavirus oblige, la société Airbus a indiqué ce lundi qu’elle prenait certaines mesures financières. La première consiste à ne pas verser à ses actionnaires de dividendes au titre de l’année 2019. Le groupe a aussi annulé ses prévisions de résultats pour 2020, un moyen pour atténuer l’effet de la crise sur sa trésorerie.

Pour la première mesure, l’avionneur européen annonce avoir « reçu l’aval » de son conseil d’administration. Initialement, il aurait dû verser 1,80 euro par action, soit au total une valeur totale d’environ 1,4 milliard d’euros.

"At Airbus, we are doing everything we can to keep our employees safe while we keep fighting against the #COVID19 pandemic."



Watch the message from Airbus CEO @GuillaumeFaury. pic.twitter.com/jqnQSevyng