Assemblée nationale (illustration). — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

L’Assemblée a commencé à examiner ce vendredi le projet de loi sur l’urgence sanitaire liée au coronavirus.

Plusieurs points font l’objet de désaccords avec le Sénat, ce qui risque de repousser la date d’entrée en vigueur de quelques jours.

Outre les questions sanitaires, les députés doivent étudier les dérogations au Code du travail sur la prise de congés payés.

Des débats pas si rapides et de vraies divergences de fond. Après son adoption par le Sénat, l’Assemblée nationale a démarré ce vendredi l’examen du projet de loi sur les mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Il prévoit l’instauration d’un « état d’urgence sanitaire » avec des mesures fortes (restriction de circulation, par exemple), entérine le report du second tour des municipales, et acte les mesures de soutien aux entreprises annoncées en début de semaine par le gouvernement (renforcement du chômage partiel, indemnisation pour les petites entreprises et les indépendants, suspension du paiement des factures…).

Du fait de l’ordre imposé par le texte, c’est la question des élections qui a été abordée en premier par la Commission des lois. Et malgré la volonté affichée de tous les députés d’aller le plus vite possible sur ce dossier au vu de l’urgence, la politique n’a pas tardé à reprendre le dessus. Les députés de la majorité – comme ceux de la France Insoumise – souhaitaient ainsi supprimer l’amendement du Sénat prévoyant un dépôt des listes pour le second tour des élections municipales au plus tard le 31 mars.

Discussion « surréaliste »

« Dans les semaines qui viennent, la propagation du virus est inéluctable (…) Cela concerne les colistiers, les têtes de liste (…) Demander aux uns et aux autres de déposer leur liste, ça n’est pas raisonnable » assure Stanislas Guérini, patron de LREM. « Il faut continuer le processus, sauf à considérer qu’en réalité, vous pensez que les élections municipales ne peuvent pas avoir lieu avant le 30 juin » lui rétorque Philippe Gosselin (LR). La longueur des débats énerve Delphine Batho : « On n’a pas de masque dans les hôpitaux, mais le truc qui monopolise les politiques, c’est la date des élections. Ce n’est pas sérieux ».

« Cette discussion est surréaliste, juge Stéphane Peu (PCF). Elle n’a comme origine que la décision de la majorité de déposer un amendement. Assumez le fait que cette discussion est irréelle, retirez votre amendement ». La majorité refuse. Ces désaccords nécessiteront donc la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) réunissant 7 députés et 7 sénateurs, probablement samedi, pour tenter un compromis, avant que Sénat et Assemblée ne siègent à nouveau, jusqu’à dimanche soir possiblement. Certains députés ne cachent pas qu’ils regrettent l’image donnée par le Parlement à cette occasion : « On se retrouve à avoir des Français qui nous jugent extrêmement déconnectés de la situation actuelle », déplore la rapporteure Marie Guévenoux (LREM).

#Municipales : "En ouvrant un débat sur le dépôt des listes le 31 mars on se retrouve à avoir des Français qui nous jugent extrêmement déconnectés de la situation actuelle. J'attire l'attention de l'ensemble des députés", dit @mguevenoux.#DirectAN #Coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/vPT4LSpAL2 — LCP (@LCP) March 20, 2020

Des dérogations au Code du travail

Outre les questions de santé, les députés devraient aussi aborder dans la soirée et la nuit les dérogations au droit du travail lors de l’état d’urgence sanitaire. L’amendement adopté par le Sénat – qui doit encore être validé par l’Assemblée – prévoit ainsi que l’employeur peut imposer la prise de congés payés pendant la période de confinement, dans la limite d’une semaine. L’employeur pourrait également imposer unilatéralement la prise de RTT ou de jours de repos.

Dans les entreprises impactées par la crise, cette mesure « serait financièrement favorable aux salariés, qui ne subissent pas de perte de rémunération lorsqu’ils sont en congé, à la différence de l’activité partielle », selon Alain Milon, président (LR) de la commission des Affaires sociales du Sénat. Mais, ajoute-t-il, « ces dérogations ne doivent pas permettre aux entreprises de requalifier unilatéralement en congés payés une période pendant laquelle les salariés sont contraints de rester chez eux, le cas échéant pour garder leurs enfants, qui ne saurait être assimilée à des vacances ».

Pour la France Insoumise, il est impensable de laisser passer de telles dérogations. « Nous sommes très inquiets de la possibilité laissée aux entreprises de compter le temps de confinement comme des RTT ou de remettre en cause les vacances d’été, ou encore d’en finir avec les 35 heures pour une durée potentiellement indéterminée » a lancé la députée Clémentine Autain ce vendredi.