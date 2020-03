Rien ne va plus sur la planète finance. Apres une journée noire jeudi, avec des chutes historiques des indices, les Bourses mondiales pourraient aujourd’hui encore connaître le même sort. A leur ouverture en effet, les Bourses d’Asie subissaient de lourdes pertes vendredi, la pandémie du coronavirus faisant redouter une récession mondiale.

-Global equities head for the worst week since 2008

-Hong Kong, Australia, South Korea stocks ⬇

-S&P 500 futures ⬇ 2.1%

-Japan’s Topix ⬇ 7.2%

