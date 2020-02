Magasin de sport Décathlon. Villeneuve d'Ascq. — IAFRATE PATRICK/SIPA

Le seul train de fret entre la France et la Chine est à l’arrêt. Depuis fin janvier, les convois ferroviaires hebdomadaires en provenance de Wuhan, en Chine, et à destination de Dourges, dans le Pas-de-Calais, n’arrivent plus en gare. La cause : le coronavirus.

Pour ne rien arranger, la ville de Wuhan, berceau de la maladie, a été mise en quarantaine le 23 janvier. Or, l’approvisionnement des groupes français comme Danone ou Décathlon, passe essentiellement par cette ligne Wuhan-Dourges.

Des entreprises françaises menacées de rupture de stock ?

« Décathlon ayant ses entrepôts juste à côté, il risque de manquer d’approvisionnement et d’avoir des rayons vides », a précisé Xavier Wanderpepen, responsable du fret ferroviaire entre la Chine et l’Europe chez Forwardis, filiale de SNCF Logistics. Il s’est exprimé lors d’une table ronde consacrée à l’exportation de produits agroalimentaires français vers la Chine, dans le cadre du salon de l'agriculture à Paris.

Si la circulation du train de fret ne reprendra pas avant avril, Décathlon a néanmoins indiqué à l’AFP n’avoir « rien à signaler » concernant d’éventuelles ruptures de stock. Des trains venant d’autres régions chinoises que Wuhan continuent d’arriver à Duisbourg, en Allemagne. « Quelques containers » de marchandises dont la destination finale est la France permettent le réapprovisionnement de l’entreprise, d’après Xavier Wanderpepen.