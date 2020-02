LOISIRS Le groupe Mack, propriétaire d’Europa Park, souhaite créer un centre de développement et de création dédié au divertissement immersif à Plobsheim, dans le Bas-Rhin

Le groupe Mack, propriétaire d’Europa Park, souhaite créer un centre de développement et de création dédié au divertissement immersif à Plobsheim, dans le Bas-Rhin.

« C’est inespéré, se félicite ce jeudi la maire de Plobsheim, Anne-Catherine Weber. On va avoir la chance d’accueillir une entreprise de renommée mondiale ».

Vous le connaissez pour son célèbre parc d'attractions, élu meilleur au monde l’année dernière. Le groupe Mack, propriétaire d’Europa-Park, investit aussi dans le domaine des nouvelles technologies numériques et des nouveaux médias. A travers MackNeXT, sa filiale spécialisée, elle ambitionne de créer un centre de production audiovisuelle, à Plobsheim, tout près de Strasbourg.

Une bonne nouvelle pour la commune ? « C'est inespéré, se félicite ce jeudi la maire de Plobsheim, Anne-Catherine Weber. On va avoir la chance d'accueillir une entreprise de renommée mondiale ». La commune « offre le calme et la sérénité nécessaires aux développements créatifs », selon un communiqué du groupe. Lequel précise que l'environnement naturel sera respecté et préservé.

« Nous sommes au vert mais pas loin de la gare, l’aéroport international et les voies de communication avec l’Allemagne », explique la maire de Plobsheim. Elle met aussi en avant la présence du golf du Kempferhof, qui permet aux salariés de profiter d’une offre hôtelière « haut de gamme ».

Je suis heureux d'annoncer le projet d'implantation du siège #France de #MackNeXT en #Alsace, à #Plobsheim ! Ce nouveau centre de développement et de création dédié au divertissement immersif sera un lieu d'innovation qui fera rayonner toute la région. pic.twitter.com/tqFXT6LHMy — Michael Mack (@MichaelMack) February 19, 2020

Première implantation en France

Le groupe Mack ambitionne de créer une résidence réservée à un usage professionnel qui n’aura pas vocation à accueillir le grand public mais « un lieu pour favoriser les échanges créatifs, imaginer, conceptualiser et développer les nouvelles séquences et expériences médias », dixit le communiqué. Il sera composé de trois espaces.

Dans un premier temps, des bureaux destinés à « accueillir des talents et des créatifs dans les domaines de la production, la post-production, l’animation 3D et la réalité virtuelle » verront le jour. Si tout se passe comme prévu, ils devraient ensuite accueillir « un studio multi-usages », autrement dit un lieu « qui permettrait d’accueillir des réunions, réceptions, tournages ou photo-shootings ».

Viendra enfin un espace prévu pour permettre aux « professionnels internationaux du multimédia et les porteurs de projet dans le domaine du divertissement immersif, du tourisme et des loisirs » de se rencontrer. Le siège social France de Mack International y prendrait également place. Une première implantation dans l’Hexagone.

Un investissement entre 2,5 et 4 millions d’euros

Ce projet transfrontalier pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2021. Il représente un investissement « compris entre 2,5 et 4 millions d’euros » et permettrait « la création de près de 50 emplois », selon le groupe. Reste un obstacle technique à surmonter, la modification du PLU (plan local d’urbanisme) à Plobsheim, pour permettre au groupe d’installer ses locaux sur ce terrain agricole. « Il y a un certain formalisme à respecter mais nous travaillons dessus depuis trois ans, je suis confiante », indique la maire de Plobsheim.

L’année 2020 est placée sous le signe de l’investissement pour les propriétaires d’Europa-Park, qui a lancé le nouveau parc Rutlantica. Le groupe Mack a lancé une campagne de recrutement afin de pourvoir 400 postes pour la saison.