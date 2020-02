Les buralistes pourront percevoir les impôts locaux pour le compte de la DGFiP — Clément Follain

« Bonjour, je voudrais un paquet de cigarettes, un jeu à gratter et payer mes impôts ». Cette demande peut paraître étonnante, et pourtant, elle pourrait se généraliser. En effet, à partir du 24 février, il sera possible de régler ses impôts locaux, ses amendes et ses factures de service public dans dix départements tests (la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Corse-du-Sud, le Gard, la Loire, la Marne, l’Oise, la Haute-Saône, le Vaucluse et les Yvelines). Cette nouveauté sera ensuite progressivement étendue à toute la France au 1er juillet.

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a justifié cette réforme par « une accessibilité accrue au paiement des impôts grâce au réseau et aux amplitudes horaires des buralistes ». Il a également assuré que le secret fiscal serait conservé.

Toutefois, certaines voix, notamment parmi les syndicats de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), remettent en cause la réforme. Elles s’interrogent sur la sécurité des données qui seront désormais gérées par la Française des jeux, bientôt privatisée. Alors que dans le même temps, le ministère continue de supprimer des milliers d’emplois à la DGFiP.

