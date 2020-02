La réponse n’a pas traîné. Vendredi, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils allaient relever de 10 % à 15 % les taxes aériennes imposées aux avions Airbus importés d’Europe. Cette mesure punitive, qui doit prendre effet le 18 mars, vient s’ajouter aux tarifs douaniers déjà imposés à 7,5 milliards de dollars de produits européens en octobre dernier. Ce samedi, le groupe aéronautique européen a dit regretter « profondément » cette hausse et a estimé qu’elle ne fait qu'« accroître les tensions commerciales entre l’Europe et les Etats-Unis ».

« La décision américaine crée plus d’instabilité pour les compagnies aériennes américaines qui souffrent déjà d’une pénurie d’appareils », a affirmé Airbus dans un communiqué. « Elle ignore également les observations des compagnies américaines qui soulignaient le fait qu’elles seraient celles qui, au final, payeraient ces tarifs. »

Airbus deeply regrets USTR’s decision to increase tariffs on aircraft imported from the EU as well as the decision to maintain tariffs on goods from other sectors. Read our statement: https://t.co/4TifzudduE