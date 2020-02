Des bateaux de pêche français (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Le gouvernement cherche à rassurer les pêcheurs. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a ainsi affirmé vendredi à Saint-Malo que la pêche serait une « priorité absolue » dans le cadre des négociations sur la future relation entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne (UE). « Nous ne transigerons pas sur ce sujet », a martelé le ministre lors de l’inauguration d’un nouveau centre de formation de la compagnie maritime Brittany Ferries.

Détermination totale pour la défense des intérêts de toute la filière #pêche qui est une priorité sine qua non de la relation future entre l’#UE et le #RoyaumeUni. pic.twitter.com/Wx3ZcqQ5l2 — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) February 7, 2020

« La pêche n’est pas un sujet comme les autres, elle a toujours été un sujet politique en Europe », a-t-il déclaré, rappelant que les négociations avec des pays comme la Norvège ou l’Islande en vue de leur entrée dans l’UE ont achoppé sur la question de la pêche. « En aucun cas, la pêche ne pourra servir de variable d’ajustement dans les négociations » avec la Grande-Bretagne. « Le Royaume-Uni est un grand pays de pêche » et les Britanniques « écoulent plus de 70 % de leur pêche » sur le continent européen. « Il n’y a pas que la France dans ce débat », a assuré le ministre qui était accompagné de la secrétaire d’Etat aux affaires européennes, Amélie de Montchalin.

Le gouvernement veut un accord global

Concernant cet accord avec Londres, Jean-Yves Le Drian a insisté sur la « nécessité d’avoir un accord global pour lequel il faudra prendre le temps qu’il faut ». « L’objectif central », a-t-il poursuivi, est de « parvenir à un accord global et pas silo par silo. Le nouvel accord devra couvrir tous les domaines, et bien sûr, la pêche ».

Évoquant cette image selon laquelle les Britanniques, pendant leurs années au sein de l’UE, auraient eu « un pied dedans, un pied dehors », le ministre a assuré en substance que si, après le Brexit, « certains au Royaume-Uni » pensaient avoir un pied dehors tout en conservant un pied dedans, ils se trompaient : « non, les deux pieds seront dehors », a-t-il affirmé.

Brittany Ferries, premier employeur de marins français

Basée à Roscoff (Finistère) et entrée en service en 1973, au moment où la Grande-Bretagne entrait dans l’UE, comme l’a rappelé Jean-Yves Le Drian, la compagnie Brittany Ferries est le premier employeur de marins français, pour un chiffre d’affaires de plus de 444 millions d’euros. Elle a transporté l’an dernier 2,63 millions de passagers, dont 85 % de Britanniques, et dessert l’Irlande, la Grande-Bretagne et l’Espagne. Les pêcheurs de huit Etats membres de l’UE sont fortement dépendants des eaux britanniques. Ces dernières représentent 30 % du chiffre d’affaires des pêcheurs français.