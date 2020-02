Isabelle Kocher, le 17 mai 2019 à Paris. — ERIC PIERMONT / AFP

Le conseil d'administration d'Engie a décidé de ne pas renouveler le mandat de la directrice générale Isabelle Kocher, qui doit prendre fin en mai, a annoncé ce jeudi le géant de l’énergie.

« Le conseil d’administration a considéré que l’approfondissement de la stratégie nécessitait un nouveau leadership. Il a décidé de ne pas proposer le renouvellement de ce mandat d’administrateur à l’occasion de la prochaine assemblée générale, ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale », indique le groupe dans un communiqué.

« Isabelle a conduit des réalisations très positives mais elle n’a pas réussi à démontrer qu’elle était la bonne personne pour approfondir la mise en œuvre de cette transformation », a réagi Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d’administration auprès du journal Les Echos. « Nous reconnaissons qu’elle a été une très bonne initiatrice de la transformation de l’entreprise », a-t-il poursuivi. « Mais le conseil a jugé que nous avons pris du retard en quatre ans dans le domaine des activités de génération d’électricité et d’infrastructures gazières, qui représentent aujourd’hui 80 % de nos profits. » Il cite aussi l’incertitude sur l’avenir de l’activité nucléaire en Belgique ou sur la place du gaz en France.

Un trio pour piloter l'entreprise par intérim

Une direction générale sera mise en place à titre intérimaire, dans l’attente de la nomination d’un nouveau dirigeant, a ajouté Engie, confirmant ce qui avait été annoncé de source proche du dossier auparavant. Le pilotage opérationnel de l’entreprise sera ainsi temporairement assuré par un trio de dirigeants : Paulo Almirante (directeur des opérations), Judith Hartmann (directrice financière) et Claire Waysand (secrétaire générale), qui sera directrice générale par intérim.

« Le conseil a décidé d’engager une nouvelle étape de la transformation et d’approfondir la stratégie engagée pour faire d’Engie un leader de la transition énergétique et climatique », ajoute l’entreprise dans son communiqué. « Le groupe doit simplifier son organisation, clarifier ses options stratégiques, et conforter son modèle de croissance dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions clients. Il doit également répondre à deux enjeux essentiels que sont la place du nucléaire dans le mix énergétique de la Belgique et celle du gaz dans le mix énergétique français », indique Engie.