Les épiceries qui proposent des produits en vrac se multiplient — Julie Urbach

Jacques Dutronc, Arthur H ou encore Elmer Food Beat… Ils sont nombreux à avoir chanté les supermarchés. Ce mois de février pourrait, pourtant, les amener à revoir leur répertoire. C’est ce que propose un site Internet suisse « En vert et contre tous » en lançant pour la 4e année consécutive le défi « Février sans supermarché ». A l’origine, un constat fait par quelques journalistes : En dépit de leurs efforts, il est très difficile – impossible ?- de réduire ses déchets en faisant ses courses dans les grandes surfaces.

Une petite liste non-exhaustive des fruits et légumes pour ce mois de Février pour t'aider à accomplir notre défi N°2 : Rejoindre le mouvement Février sans supermarché. Pour consommer mieux 😋 ⠀ pic.twitter.com/EsYxSQsW9T — edeni (@edeni_vision) February 4, 2020

L’idée commence à rencontrer son public. En 2018, 20.000 Suisses et Français déclarent y participer. En 2019, la Belgique se rallie au mouvement. Les initiatives locales se multiplient comme, par exemple, ce groupe de Bretons, créé sur Facebook, et qui compte déjà 10.000 membres. Une journaliste française, Mathilde Golla, a fait de son expérience un guide « 100 jours sans supermarché ». Toutefois, Leïla Rölli, l’une des initiatrices, précise que le défi « n'est pas un boycott » des grandes surfaces mais plutôt « une manière d’interroger le consommateur sur ses habitudes alimentaires ». Le site Internet propose d’ailleurs des tutoriels et des conseils pour réussir le défi.

L’idée est enthousiasmante au premier abord, mais peut se révéler compliquée à l’application. Difficile de trouver certains produits, notamment non-alimentaires, hors des supermarchés. Le papier toilette, le produit vaisselle, certains produits d’hygiène sont quasiment introuvables loin des « Hyper' », « Super' » et autres « Inter' ».

Vous avez décidé de faire un « Février sans supermarché » cette année et vous y arrivez très bien ? Au contraire, vous rencontrez les plus grandes difficultés à trouver certains produits ? Vous êtes un pro du zéro déchet et savez où vous fournir ? Vous fabriquez vous-même certains produits à la maison ?

A l’inverse, vous n’envisagez pas les courses sans grandes surfaces ? Vous ne voyez pas l’intérêt de vous en passer ? Vous considérez que c’est un progrès et que la réduction des déchets passera par elles ? Venez nous raconter votre sentiment, vos bons plans et vos astuces pour vous passer de supermarché.