Le plus grand avion au monde doté de seulement deux moteurs, le Boeing 777X, a décollé samedi pour la première fois, après de longs mois de retard et une météo capricieuse ces derniers jours.

Le nouveau long-courrier du constructeur américain a pris son envol depuis Paine Airfield, à Everett dans le nord-ouest des Etats-Unis. « Oui ! Décollage du Boeing triple 7 X », s’est exclamé Josh Green, un membre de l’équipe de communication du constructeur aéronautique au moment où les roues de l’appareil se sont détachées de la piste avant de s’engouffrer dans les nuages, à 18 h 10.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



