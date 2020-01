Le démarchage téléphonique, un véritable fléau. — PinPep/REX/SIPA

Le service Bloctel, censé limiter les appels téléphoniques intempestifs, est fortement critiqué par les internautes.

Ils sont nombreux à soutenir les associations de consommateurs qui demandent l’interdiction du démarchage téléphonique.

Une proposition de loi doit être examinée à l’Assemblée la semaine prochaine.

Tel un téléphone fixe sonnant sans arrêt, notre appel à témoignages sur Bloctel et le démarchage téléphonique a « saturé » notre site. En quelques heures, nous avons reçu plus de 500 contributions d’internautes, signe d’un énervement profond sur le sujet. « Service inefficace », « Contre productif », « Infernal »… La plupart des réponses constatent l’inefficacité de Bloctel, le service lancé en 2016 et censé limiter les appels intempestifs. Il est aujourd’hui utilisé par plus de trois millions de Français.

« En moyenne, je reçois quatre appels par jour pour du démarchage, raconte Robert, âgé de 72 ans. Mutuelles, associations, isolation à un euro… et j’en passe de plus exotiques ! C’est très pénible ». « Nos trois numéros (deux portables et un fixe) sont renseignés sur Bloctel mais ça ne sert à rien, nous sommes inondés de coups de fil », se désole pour sa part Miguel. « Aucun contrôle et peu de sanctions, s’agace Jean-Louis. Le citoyen est abandonné à la meute qui est là pour le dépecer ». « Pénible, répétitif, et très énervant » résume quant à lui Lionel.

Amende maximum de 75.000 euros

Face aux démarcheurs les plus tenaces, les tactiques varient. « Je m’énerve contre leurs pratiques et j’avoue être insultant, reconnaît Fred, qui affirme être appelé chaque jour à l’heure du repas. Mais il y en a marre à la fin ! ». Certains, comme Véronique, qui affirme subir « dix appels par jour » malgré Bloctel, ont carrément décidé de « débrancher leur téléphone fixe ». Ce « harcèlement » (le mot revient plusieurs dizaines de fois dans les témoignages) ne fait pas du tout rire Jean-Paul : « Ma mère, qui est âgée de 96 ans, ne décroche plus son téléphone à cause des appels indésirés. De fait, nous ne pouvons plus la joindre ».

Ce constat accablant est partagé par les associations de consommateurs. Ce lundi, plusieurs d’entre elles ont publié un communiqué commun particulièrement virulent contre la prospection téléphonique. « Le dispositif [Bloctel] s’avère inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives » écrivent-elles. Actuellement, une société qui appelle des numéros enregistrés dans Bloctel s’expose à une amende maximum de 75.000 euros.

« Il faut des mesures radicales »

Alors que les députés doivent examiner le 30 janvier, en deuxième lecture, une proposition de loi sur le démarchage téléphonique, les associations affirment que le texte « risque d’aggraver la situation » en permettant de nouvelles dérogations à la liste Bloctel. Pour elles, il faut tout simplement interdire le démarchage téléphonique. Leur pétition lancée sur le sujet a déjà recueilli plus de 150.000 signatures en 24 heures.

Les internautes qui ont témoigné auprès de 20 Minutes approuvent massivement. « Je suis pour l’interdiction totale de cette pratique qui joue sur les nerfs des citoyens » assure Patrick. « Il faut des mesures radicales et de fortes amendes » poursuit Edouard. « Le démarchage téléphonique a pour but d’inciter à la consommation tout en empêchant de faire jouer la concurrence, constate Nathalie. Lorsqu’on est intéressé par un produit, on est assez grand pour faire les démarches nous-mêmes ». « En ne légiférant pas sur ce problème, nos politiques deviennent les complices des escrocs », prévient pour sa part Mickael. Le message a été transmis au gouvernement (en espérant que l’Elysée ne soit pas inscrit sur Bloctel).