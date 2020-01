Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Le 18 décembre dernier, il y avait même deux pilotes dans l'A350-1000 qui a pris son envol du tarmac de Toulouse-Blagnac. Mais aucun des deux n’a tiré le manche pour faire cabrer l’avion d’essai.

Le décollage à vue de l'Airbus s’est fait en mode automatique grâce à une caméra installée directement sur l’avion et un programme de reconnaissance visuelle qui permet à l’avion de rester dans les clous sur la piste.

