Illustration livret A. — SIPA

Mauvaise nouvelle pour les épargnants. Le taux de rémunération du livret A tombera à 0,5 % dès le 1er février, a annoncé ce mercredi le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, pour qui ce chiffre tient compte des taux bas et de l’inflation.

Il aurait été « irresponsable et incohérent » de maintenir ce taux à 0,75 % par rapport à « notre politique de diversification des placements » et aux « milliers de Français qui attendent un logement social », a expliqué le ministre lors d’un entretien au quotidien Le Parisien.

Une nouvelle règle de calcul

« Ce chiffre tient compte des taux d’intérêt bas et du niveau de l'inflation. Je tiens à préciser que si nous appliquions la formule de calcul, la rémunération du livret A tomberait à 0,23 %. Mais comme nous nous étions engagés, elle ne baissera jamais sous le niveau plancher de 0,5 %. Il en sera de même pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Dans six mois, nous verrons s’il faut réviser ce taux », a annoncé le locataire de Bercy.

Cette baisse intervient alors qu’entre en application une nouvelle règle de calcul qui fixe le taux de rémunération à partir de la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme.