Soldes d'hiver à Nantes, le 18 janvier 2019. — SIPA

Un petit coup de pouce aux commerçants. Alors que les soldes d'hiver viennent de démarrer, les magasins du département seront autorisés à ouvrir leurs portes ce dimanche après-midi, entre 12h et 19h. La préfecture de Loire-Atlantique a en effet pris un arrêté en ce sens. « Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’activité de nos commerces, indique le préfet Claude d’Harcourt. Cette décision, pragmatique et de bon sens, est prise à titre dérogatoire et dans le respect des accords locaux », indique-t-il.

Dans le Maine-et-Loire aussi

Alors que les ouvertures dominicales font l’objet de négociations très encadrées chaque année à Nantes, cette mesure a été motivée par les « difficultés rencontrées par de nombreux commerces » après plusieurs semaines de grève et de manifestations contre la réforme des retraites. Dans la Cité des ducs, « gilets jaunes » et intersyndicale appellent d’ailleurs de nouveau à défiler samedi.

La préfecture du Maine-et-Loire a elle aussi publié un arrêté, ce vendredi. Dans ce département, les magasins pourront accueillir les clients les dimanches 12 et 19 janvier prochains.