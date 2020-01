Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi avoir reçu la candidature de la principauté d’Andorre pour devenir membre de l’organisation internationale. « Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer qu’Andorre a présenté une candidature pour devenir le 190e membre du FMI ! », a confirmé la directrice du Fonds, Kristalina Georgieva.

Today, I am pleased to announce that Andorra has filed an application to become IMF’s 190th member! I have conveyed #Andorra’s interest to the IMF’s Executive Board, which will consider the request in due course. https://t.co/1JpKsd3dFD