Boris Johnson n’a pas dû pas être le seul à faire la fête. Après l’annonce de la large victoire des conservateurs aux élections législatives du Royaume-Uni, un vent d’optimisme a en effet soufflé fort sur les bourses européennes, à l’ouverture, ce vendredi matin. A Paris (+1.44 %), Francfort (+1.22 %), Milan (+1.38 %), ou encore Madrid (+1.52 %), les places financières du continent ont salué le verdict sorti des urnes britanniques. Mais pourquoi un tel rebond, alors que le Brexit se profile à l’horizon ?

« Ce résultat apporte de la clarté à des marchés qui détestent l’incertitude », explique Grégory Claeys, économiste du think tank Bruegel. Même son de cloche pour Jean-Paul Betbeze, professeur et membre du Cercle des économistes : « C’était joué d’avance, parce que Jeremy Corbyn n’a pas compris les attentes des Britanniques. Mais les marchés craignaient quand même son influence en cas de bon résultat. »

Si les financiers soutenaient le Remain à l’époque du référendum, ils savaient aujourd’hui qu’il n’y avait plus d’autre issue que la sortie de l’Union européenne. « Ces chiffres révèlent surtout un soulagement. Les bourses “achètent” la bonne nouvelle », résume Jean-Paul Betbeze. Pour Grégory Claeys, les hausses constatées montrent l’envie des acteurs de la finance d’aller enfin de l’avant : « On se dirige vers l’accord proposé par Boris Johnson. Les marchés veulent maintenant savoir quels vont être les liens entre l’UE et le Royaume-Uni [après le Brexit], surtout en termes de libre-échange sur les services financiers. »

Les deux économistes clament toutefois qu’il ne faut pas donner trop d’importance à cette euphorie. Pour Grégory Claeys, c’est une « surréaction des marchés ». Et pour son confrère, ces derniers sont « excessifs mais intelligents ». D’autant que l’optimisme constaté sur les places boursières était antérieur aux élections.

Si Donald Trump s’est empressé de féliciter le Premier ministre britannique, par un tweet dans lequel il évoque un dutur « énorme nouvel accord commercial », il avait déjà fait frémir les bourses mondiales plus tôt dans la journée. Par le biais d’un autre « gazouillis », il annonçait un accord historique conclu avec la Chine – qui a depuis été confirmé -.

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China!