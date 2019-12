Illustration de billets de banque. — C. Villemain / 20 Minutes

Doit-on se réjouir de ce classement ? Cofidis est l’un des premiers établissements de crédit à la consommation de France. C’est donc en toute connaissance de cause que la société a publié, mardi, avec la collaboration de l’Obsoco (L’Observatoire Société et Consommation), une étude sur les régions françaises dont les habitants ont le plus recours a cette solution de financement. Sans surprise, ce sont les Hauts-de-France qui arrivent en tête.

Selon les chiffres de Cofidis, 22 % de la population de notre région a au moins un crédit à la consommation sur le dos. Nous arrivons devant la Bourgogne-Franche-Comté (21,7 %) et Centre-Val-de-Loire (21,3 %). Au niveau national, c’est un Français sur 5 qui reconnaît détenir un ou plusieurs crédits conso. Cofidis se félicite même que le recours à cette solution est revenu à son niveau de 2010 après six années de baisse ou de stagnation.

Catégories populaires et familles nombreuses

L’étude en question aborde le côté sociologique des utilisateurs de crédits conso. Et là encore, pas de surprise. Logiquement, « la part des catégories populaires de la population reste très importante », constate l’organisme : 25,4 % des ouvriers contre 18,2 % des cadres et professions libérales.

L’Obsoco avance que la première place des Hauts-de-France « s’explique par la présence plus élevée des familles nombreuses dans la région (11,3 % contre 9,3 % au niveau national) ». Selon l’Observatoire, plus le nombre d’enfants est élevé, plus le recours au crédit est important.

Les mauvaises langues prétendront que c’est uniquement pour acheter des téléviseurs géants ou des consoles de jeux… Erreur. Il s’agit d’abord de financer l’acquisition d’une voiture, de faire face aux imprévus de la vie et de réaliser des travaux. Le recours au crédit pour des biens d’équipement n’arrive qu’en quatrième position (2,1 %).