Goût banane, fruits des bois, saveurs d’épices… Tous les ans, les arômes du Beaujolais nouveau alimentent les discussions des plus passionnés aux simples amateurs. Ce vin, souvent qualifié de médiocre, parfois moqué, continue années après années de faire l'événement. Après des années de chutes des ventes, les chiffres se sont stabilisés. Avec un changement de stratégie efficace, les résultats en valeur sont même en hausse de 5 %. Les 3.000 producteurs ont réussi à faire de sa sortie un coup marketing.

L’engouement dépasse même les frontières hexagonales puisque des soirées piscines de Beaujolais nouveau sont organisées au Japon et un festival est même consacré à ce vin en Birmanie. Avant d’ouvrir la première bouteille (et de la consommer avec modération), il est l’heure de découvrir ce qui se cache derrière les soirées étudiantes et les dégustations entre amis du troisième jeudi de novembre.