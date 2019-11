Une ligne à haute tension dans le Nord Isère (Illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

RTE a dévoilé ce mercredi ses prévisions pour l’approvisionnement électrique de la France.

L’hiver 2019-2020 ne présente a priori pas de risques particuliers.

En cas de températures très basses, des moyens exceptionnels pourraient être mis en œuvre.

La France est-elle sûre d’avoir du courant tout l’hiver ? C’est à cette question cruciale qu’a répondu RTE, l’entreprise chargée de gérer le réseau français d’électricité, lors d’une conférence de presse ce mercredi. Comme chaque année, la période hivernale est particulièrement sensible du point de vue de la consommation d’électricité en France.

Du fait des températures plus basses et des soirées plus longues, la demande peut fortement augmenter en quelques heures, ce qui nécessite d’avoir une production à la hauteur au même moment. Par exemple, le 19 novembre, la consommation totale d’électricité était de 74,2 gigawatts (Gw) à 18h. Trente minutes plus tard, elle avait augmenté de 1,9 Gw, l’équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires. Pour cet hiver, RTE se veut rassurant et estime que la sécurité d’approvisionnement est mieux garantie que l’année dernière, même si plusieurs risques subsistent.