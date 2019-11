Le salon aéronautique de Dubaï commence très fort pour Airbus qui annonce la vente de 50 A350 à un fidèle client, la compagnie Emirates. L’accord qui concerne des A350-900, l’avion gros-porteur de dernière génération du constructeur européen, atteint les 14,5 milliards d’euros au prix catalogue. «Nous sommes heureux de signer aujourd’hui une commande ferme de 50 A350 XWB, indique Guillaume Faury, le patron de l’avionneur (…) Emirates poursuit depuis longtemps sa stratégie d’investissement dans des technologies modernes et efficaces». «Nous avons hâte de voir l’A350 voler aux couleurs d’Emirates ! », a-t-il ajouté.

L’A350 peut voler sur de très longues distances. Il est d’un fuselage et d’ailes en fibre de carbone. Selon Airbus, ces nouvelles technologies lui permettent une économie de carburant de 25 % et autant de réduction des émissions de CO2.

