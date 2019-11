VOUS INTERROGEZ A partir de jeudi, il sera possible d’acheter des actions de la Française des jeux (FDJ), première étape de la privatisation de l’entreprise publique

Illustration des jeux de la FDJ — LAURENT CHAMUSSY

Qui n’a jamais gratté un Millionnaire ou coché quelques chiffres au Loto en espérant gagner une fortune ? Créée en 1933 pour venir en aide aux « Gueules cassées », la loterie nationale fait partie du patrimoine national. La privatisation de la Française des jeux, controversée, passe une étape importante avec son introduction en Bourse ce jeudi 7 novembre.

Il sera possible, pour tout particulier, d’acquérir des actions. L’Etat détient actuellement 72 % du capital de la FDJ. Il en gardera 20 % à l’issue du processus de privatisation « pour s’assurer du contrôle sur l’addiction en complément de la future autorité », selon Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.

