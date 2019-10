Le chocolat se définit sous toutes les formes — Hans Braxmeier

En 1502, Cristophe Colomb fut officiellement le premier européen à l’avoir goûté. Et il n’a pas aimé. Mais heureusement, Hernando Cortès l’a ramené en Espagne vingt-cinq ans plus tard, sans se douter de l’effervescence qu’il allait provoquer pour les siècles à venir. On parle évidemment du chocolat, dont le salon dédié se tient actuellement à Paris.

Elevé au rang d’art par les artisans, il est aujourd’hui consommé partout dans le monde. A tel point que sa production est menacée par l’explosion de la demande, notamment due aux pays émergents et au réchauffement climatique, qui rend de plus en plus compliqué une culture gourmande en eau et en espace.

20 minutes vous propose un quiz sur son histoire​, son prix, et quelques anecdotes en plus. Car ce n’est pas parce que vous adorez le chocolat que vous êtes forcément un expert en la matière.