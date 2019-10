Les tendances 2019 du jouet — 20 Minutes

Ils sont là, partout, inondent les boîtes aux lettres et rendent dingues les petits et grands… les catalogues de jouets. Alors que la folie des décorations de Noël et des magasins bondés va bientôt commencer, les professionnels du jouet sont déjà prêts à honorer les commandes. Le secteur, en perte de vitesse en 2018, voit ses résultats s’améliorer depuis le début de cette année et se montre très confiant pour la période des fêtes.

La Fédération française des industries du jouet et de la puériculture, le baromètre NPD et Yoann Marfa Anglada, directeur des achats et de l’offre à La Grande Récré, présentent à 20 Minutes leurs favoris pour figurer sous le sapin dans quelques semaines.

Donc sans ouvrir le courrier du Père Noël, voici quelques-uns des jouets stars attendus cette année.