VOUS TEMOIGNEZ A l’approche de la fête d’Halloween, 20 Minutes interroge ses lecteurs les plus passionnés pour savoir ce qu’ils préparent et le budget qu’ils y consacrent

Les magasins de déguisement remplissent leurs stocks en prévision d'Halloween — FREDERIC J. BROWN

« Un bonbon ou un sort ! ». Cette phrase, ils devraient être nombreux à la prononcer à l’occasion d’Halloween, le 31 octobre prochain. La fête, d’origine celte, est presque aussi importante que Noël aux Etats-Unis. Et implantée au milieu des années 1990 en France, elle y compte aujourd’hui d'ardents adeptes, prêts à toutes les folies pour célébrer l’horreur. 20 Minutes leur donne la parole.

Vous êtes un grand fan d’Halloween, que vous considérez comme l’événement de l’année ? Vous décorez votre maison du sol au plafond avec chauve-souris, toiles d’araignées et citrouilles ? Ou vous dépensez sans compter pour aller dans un parc à thèmes ? Vous louez le costume le plus effrayant possible, quel qu’en soit le prix ? Idem pour la grosse fiesta qui va avec ? Venez nous décrire votre effrayant budget d’Halloween !